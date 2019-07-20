DHA DIŞ - Almanya’da küçük uçak düştü: 3 ölü

Almanya,() - Almanya’nın Bruchsal şehrinde küçük uçak, ev ve bahçe malzemeleri satan bir mağazanın ön tarafına düştü.

Uçağın düştüğü sırada, birçok insanın alışveriş yapmakta olduğu belirtildi. Küçük uçak, ev ve bahçe malzemeleri satan mağazanın ön cephesine düştü. Polis, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazanın sebebi bilinmezken, önlem amacıyla mağaza kapatıldı.