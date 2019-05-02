DHA DIŞ – Almanya’da ebeveynlerin çocukları için isim tercihi değişti

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya’da, Almanca Dili Toplumu (GfdS) adlı derneğin yeni doğan çocuklara verilen isimler hakkında yaptığı istatistiğe göre, Alman ailelerin, çocuklarına verdikleri isimler de klasik alışkanlıklarının değiştiği kaydedildi.

2018 yılında anne-baba olan Almanların, kız çocuklarına Marie, Sophie ve Maria isimlerini; erkek çocuklarına da Paul, Alexander ve Maxim isimlerini verdikleri bildirildi.

Almanya’da yaygın olan Hans, Peter, Herbert, Will gibi erkek, Helga, Betina, Steffie gibi kız adlarının yerlerini yeni yeni isimlere terk ettiği ortaya çıktı.

GfdS’in isim istatistiğinin yayınlandığı ‘Aileler İçin Mali Portal’ sayfasında, ülkedeki göçmen ailelerin, erkek çocuklarına en çok Muhammed, Ali; kız çocuklarına da Leyla, Elif adını verdikleri yer aldı.