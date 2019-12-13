DHA DIŞ - Almanya’da apartmanda patlama: 25 yaralı… Polis: Binadakiler tahliye edildi (2)

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55’te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat sonra bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

Polis Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda çok sayıda kişinin yaralandığını; binadaki herkesin tahliye edildiğini duyurdu.



Patlamanın nedeni araştırılıyor.

anya’da apartmanda patlama: 25 yaralı… Polis: Binadakiler tahliye edildi (2)