DHA DIŞ- Almanya Müslüman toplumundan Yahudi cemaatine ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Almanya’nın Halle kentinde sinagoga yönelik düzenlenen ve 2 kişinin öldürüldüğü saldırı sonrası Müslüman toplum temsilcileri, saldırıya uğrayan sinagogda Yahudi cemaatine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Saldırı dün Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde Paulus Mahallesi'ndeki bir sinagogun önünde düzenlenmişti. Sinagog önünde bir kadını öldüren 27 yaşındaki Stephan Balliet ardından sinagoga yönelerek kapıya ateş açmış, kapı açılmayınca hemen yan taraftaki bir dönerciye girerek burada da bir kişiyi öldürmüştü. İkinci cinayetin ardından aracına binmeye çalışan saldırgan, bölgeye gelen polislerce vurulmuş ve kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.



ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: YAHUDİ KARŞITI SALDIRI

Almanya İçişleri Bakanlığı saldırının Yahudi karşıtı bir saldırı olduğunu duyurdu. Alman medyası, Neo-Nazi sempatizanı olduğunu duyurdukları saldırganın, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur (Kefaret) gününde sinagoga girerek bir katliam yapmayı planladığını, ancak kapıyı açamayınca dönerciye yöneldiğini duyurdu.



MÜSLÜMAN TOPLUM TEMSİLCİLERİNDEN SİNAGOGA ZİYARET

Saldırı sonrası Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, Milli Görüş Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal, İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül saldırıya uğrayan sinagoga giderek, Halle Yahudi cemaatini ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Almanya İçişleri Bakanı Hort Shofer da sinagogu ziyaret ederek üzüntüsünü bildirdi.

SALDIRI ANINI CANLI YAYINLAMIŞ

Yerel basın, saldırganın canlı yayın platformu Twitch üzerindeki hesabından saldırı anlarını canlı yayınladığını; görüntülerin yayından kaldırılmadan önce 2 bin 200 kişi tarafından izlendiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül’ün konuşması

Saldırıya uğrayan sinagog ve dönercinin görüntüsü

İslami organizasyon temsilcilerinin sinagog ziyareti

Saldırganın kask kamerasından saldırı anları

Polislere ateş açması / amatör kamera

Saldırganın fotoğrafı