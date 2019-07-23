Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

DHA DIŞ - Almanya'daki Türk milletvekili Arif Taşdelen’e ‘Bavyera Liyakat Madalyası’

Taner TÜZÜN, NÜRNBERG () - Almanya’da Alman Sosyal Demokrat Partisi’nden (SPD) Bavyera Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili Arif Taşdelen ‘Bavyera Liyakat Madalyası’ ile ödüllendirildi. Münih Parlamentosu Antiquarium...

DHA DIŞ - Almanya'daki Türk milletvekili Arif Taşdelen’e ‘Bavyera Liyakat Madalyası’

Taner TÜZÜN, NÜRNBERG () - Almanya’da Alman Sosyal Demokrat Partisi’nden (SPD) Bavyera Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili Arif Taşdelen ‘Bavyera Liyakat Madalyası’ ile ödüllendirildi.

Münih Parlamentosu Antiquarium salonunda yapılan bir törenle ‘Bavyera Liyakat Madalyası’ ile ödüllendirilen Taşdelen'e madalyasını Bavyera Başbakanı Markus Söder taktı. Madalya, Bavyera halkına yapılan olağanüstü hizmetler için veriliyor. Taşdelen’le birlikte 58 kişi daha bu ödüle layık görüldü. Sadece 2 bin kişi ile sınırlı olması nedeniyle madalya büyük değer taşıyor.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Arif Taşdelen’i kardeşi Halil Taşdelen ve eşi ile çocukları da yalnız bırakmadı. Tören sonrası Taşdelen’i ilk tebrik eden onlar oldu. Arif Taşdelen, Bavyera Liyakat Madalyası aldığı için memnuniyet duyduğunu belirtti. Taşdelen, “Bu Liyakat Madalyası ödülü beni daha çok çalışmaya teşvik edecektir” diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.