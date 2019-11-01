DHA DIŞ- Almanya'da Türk STK'lardan polis şiddetine kınama

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan İrfan Ayaş adlı Türk vatandaşın, 26 Ekim 2019 tarihinde polis tarafından karakola götürülerek darp edildiği iddiasıyla bir araya gelen Türk sivil toplum kuruluşları, Alman polisin şiddetli tavrını kınadı.

Duisburg'un Bruckhausen semtinde bulunan Karamanlılar Derneği'nin lokalinde bugün yapılan toplantıya, aynı şehirde faaliyet gösteren çok sayıda dernek ve teşkilat temsilcisi katıldı. Alman medyasının da ilgi gösterdiği toplantıda, basın açıklamasını Türkçe olarak Sosyal Danışman Recep Kara, Almanca olarak ise Yaşar Durmuş yaptı. Açıklamada, “Dini, dili, ırkı ne olursa olsun, bir insana polis karakolunda böyle bir işkence yapılması kabul edilemez bir durum, insan hakları ihlali ve insanlık suçudur. 60 yıldır uyum ve huzur içinde yaşadığımız, sosyal hayatın her alanında var olduğumuz Duisburg'ta, Haziran 2017 yılında polis şiddetine maruz kalan Mehmet Kara’dan sonra tekrar, aynı semtte bir başka polis şiddetinin yaşanmış olması, sosyal hayatımız, güvenliğimiz ve toplumsal geleceğimiz açışından bizleri rahatsız eden, endişe verici bir durumdur” ifadelerine yer verildi.

‘HALA POLISE SAYGIMIZ VARDIR’

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“İrfan Ayaş'a uygulanan bu polis şiddetine rağmen, toplumsal yaşantımızın ve güvenliğimizin teminatı olan polis birimlerine saygımız ve güvenimiz devam etmektedir. Bu şiddet olayları kurum içinde ve insani ve vicdani duyguları eksik, ırkçı ve paranoyak personellerinde olduğunu göstermektedir. Bu saygın kurumun bu hasta ve ırkçı personelini temizlemesi toplum olarak ümidimiz ve beklentimizdir. Farklı kültür, millet ve inançların uyum ve huzur içinde yaşadığı Duisburg'ta STK'lar ve kanaat önderleri olarak, bu menfur polis şiddetini kınıyor ve protesto ediyoruz. Mağdur vatandaşımız başta olmak üzere her türlü insan hakları ihlallerine karşı, tam bir birlik ve bütünlük içerisinde organize olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.”

STK temsilcileri, bundan sonra nasıl bir yol izleyeceklerini, daha sonra açıklamada imzası bulunan STK'lar ile yapacakları toplantılarla belirleyeceklerini belirtti.

Söz konusu açıklamaya, Türk federasyon, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, TSV Bruckhausen, Atatürkçü Düşünce Derneği, Bayburt Kültür Derneği, Posoflular Kültür derneği, Mardin Yeşilli Derneği, Trabzon Kültü ve Dayanışma Derneği, Giresun Kültür ve Dayanışma Derneği, Şalpazlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Balıkesirliler Kültür Derneği, Karamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği TİAD İş Adamları Derneği, ABI, CHP NRW Teşkilatı, Bilg Partisi Duisburg, Saadet Avrupa Duisburg ve UID imza attı. Basın açıklamasının yapıldığı toplantıya bu STK’ların temsilcileri de katıldı.

Basın açıklamasında ayrıca, “26 Ekim 2019 tarihinde gece saat 01.00 sıralarında, Duisburg'un Bruckhausen semtinde vuku bulan bir olaya müdahale etmek için gelen polis ekipleri, İrfan Ayas isimli vatandaşımızı kelepçeleyerek Duisburg karakol merkezine götürmüş, darp ederek saatlerce işkence yapmıştır. Kelepçeli halde elbiseleri çıkarılmış vatandaşımız, coplanmış, kafası yarılmış, elmacık kemiği ve sol kolu kırılarak kan revan içinde sokağa bırakılmıştır. Sabah saat 08.00 dolayında, yarı baygın bir vaziyette sokağa bırakılan irfan Ayaş, kendi imkanlarıyla oturduğu semt olan Bruckhausen'e gelmiş, duyarlı vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştır” denildi.

Görüntü Dökümü

-Toplantıdan detaylar

-Basın açıklama sırasında video görüntüler