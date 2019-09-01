DHA DIŞ- Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: Af diliyorum
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 80’inci yıldönümü kapsamında anma törenleri Polonya’da düzenleniyor. Wielun’da konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Alman zulmünün kurbanlarına boyun eğiyorum ve af diliyorum”...
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 80’inci yıldönümü kapsamında anma törenleri, Nazi Almanya’sı tarafından ilk bombalanan Polonya’nın Wielun şehrinde başladı. Törende, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier konuştu.
“ULUSLARARASI HUKUKUN İLKELERİNE AYKIRIYDI”
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, savaşın başlamasına dair yaptığı konuşmada, “Kim bu korkunç savaşın bir barbarlık eylemiyle, bir terörizm eylemiyle, sıradan insanlara bir saldırı ile başlamasını beklerdi. Uluslararası hukukun ilkelerine aykırı savaştı. Tarihi hatırlayarak, gelecek yıllarda Polonyalılar ve Almanlar dostça ilişkiler inşa edebileceğiz. Burada bulunmalarından dolayı ve tutumları için Almanya Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“AF DİLİYORUM”
Duda’nın ardından konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Unutmayacağız, tarihimizin bize verdiği sorumluluğu üstleniyoruz. Geçmişte kalmadı, hala devam ediyor. Wieluń'a yapılan saldırının kurbanlarına boyun eğiyorum, Alman tiranlığının kurbanlarına boyun eğiyorum ve af diliyorum. Polonya’nın affetmek için uzanmış eli için minnettarız” dedi.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 80’inci yıldönümü ile ilgili diğer törenler, Varşova'daki Piłsudski Meydanı'nda gerçekleşecek.
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