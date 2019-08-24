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DHA DIŞ- Akaryakıt tankerinde kaza sonrası patlama: 2 ölü.. O anlar kamerada
Şili’de kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt tankeri, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Çarpışma sonucu patlama meydana geldi, araçların sürücüleri öldü. Dehşet verici anları, bir başka aracın sürücüsü kaydetti. Olay,...
GÜNDEM 23.08.2019, 21:20
Şili’de kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt tankeri, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Çarpışma sonucu patlama meydana geldi, araçların sürücüleri öldü. Dehşet verici anları, bir başka aracın sürücüsü kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay, Şili’nin Calama-San Pedro de Atacama yolunun 76’ncı kilometresinde meydana geldi. Viraja hızlı giren akaryakıt tankeri, devrilerek karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu şiddetli patlama meydana gelirken, her yer dumanla kaplandı. Kaza sonucunda akaryakıt tankeri ve kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
Bölgeye çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Akaryakıt tankerinin devrilme anı
-Devrilen tankerin kamyonete çarpması
-Kaza sonucu meydana gelen patlama
-Patlama sonucu yükselen dumanlar
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