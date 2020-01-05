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DHA DIŞ- Ahvaz’da Süleymani için cenaze töreni
ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran’ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenleniyor. İran Devrim Muhafızları Kudüs...
GÜNDEM 05.01.2020, 10:40
ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran’ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenleniyor.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin cenazesi, İran’ın Ahvaz kentine getirildi. Binlerce kişi sokaklara dökülerek, ‘ABD’ye ölüm’ sloganları atıyor ve intikam için bağırıyor. Süleymani’nin cenazesi, Ahvaz’da düzenlenen töreninin ardından Kirman’a gönderilecek.
Görüntü Dökümü
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin cenazesi, İran’ın Ahvaz kentine getirildi. Binlerce kişi sokaklara dökülerek, ‘ABD’ye ölüm’ sloganları atıyor ve intikam için bağırıyor. Süleymani’nin cenazesi, Ahvaz’da düzenlenen töreninin ardından Kirman’a gönderilecek.
Görüntü Dökümü
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-Ahvaz’dan görüntüler
-Toplanan kalabalığın görüntünleri
-Detaylar
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