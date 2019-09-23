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DHA DIŞ- Afganistan’da Taliban’a baskın: Çok sayıda sivil öldü
Afganistan’da, ABD ve Afganistan Silahlı Kuvvetleri’nin ortak operasyonunda düzenlenen baskında, 22 Taliban üyesi öldürüldü. Resmi kaynaklara göre o sırada bölgede bulunan, kadın ve çocukların da aralarında olduğu 14 sivil de hayatını...
GÜNDEM 23.09.2019, 16:31
Afganistan’da, ABD ve Afganistan Silahlı Kuvvetleri’nin ortak operasyonunda düzenlenen baskında, 22 Taliban üyesi öldürüldü. Resmi kaynaklara göre o sırada bölgede bulunan, kadın ve çocukların da aralarında olduğu 14 sivil de hayatını kaybetti. Ancak, görgü şahiteri sivil kayıp sayısının 40 olduğunu ileri sürdü.
Görüntü Dökümü
Afganistan’ın Helmand bölgesindeki Musa Qala ilçesinde, ABD ve Afganistan Silahlı Kuvvetleri’nin, Taliban terör örgütüne düzenlediği ortak operasyonda 14 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sivillerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu açıklandı.
Afganistan Savunma Bakanlığı, operasyonda 22 Taliban terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü, 14 Taliban üyesinin ise gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan Taliban üyeleri arasında Pakistan ve Bangladeş vatandaşları da olduğu belirtildi.
Bölgedeki görgü şahitleri sivil kayıp sayısının 40 olduğunu iddia etti.
Görüntü Dökümü
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-Ölen siviller için mezar kazılması
-Operasyon bölgesinden görüntü
-Vatandaşların bölgedeki görüntüleri
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