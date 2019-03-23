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DHA DIŞ - Afganistan’da iki patlama: 3 ölü, 31 yaralı

Afganistan ()- Afganistan’da nevruz kutlamaları sırasında art arda iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamalar, Afganistan’ın Helmand vilayetinin yönetim merkezi olan...

DHA DIŞ - Afganistan’da iki patlama: 3 ölü, 31 yaralı

Afganistan ()- Afganistan’da nevruz kutlamaları sırasında art arda iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlamalar, Afganistan’ın Helmand vilayetinin yönetim merkezi olan Leşkergah’ta bulunan Karzai Stadyumu'nda nevruz kutlamaları sırasında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananlar arasında yerel yetkililerin bulunduğu da iddia edilirken, bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

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