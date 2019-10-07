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DHA DIŞ- Afganistan’da bomba yüklü motosikletli saldırı: 10 ölü, 4 yaralı
Afganistan’da bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğu açıklandı. Saldırı, yerel saatle 16.30 sıralarında, Nangahar bölgesindeki Celalabad şehrinde,...
GÜNDEM 07.10.2019, 16:58
Afganistan’da bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğu açıklandı.
Saldırı, yerel saatle 16.30 sıralarında, Nangahar bölgesindeki Celalabad şehrinde, bomba yüklü motosikletle düzenlendi. Patlamanın Üçüncü Güvenlik Bölgesi’nde meydana geldiği, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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