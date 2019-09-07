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DHA DIŞ- Afganistan’da 6 gazeteci silahlı militanlarca kaçırıldı

Afganistan’da Paktiye vilayetinde 6 gazeteci, bir grup silahlı militan tarafından kaçırıldı. Olay, Paktiye vilayetinde Zurmat semt pazarı çevresinde meydana geldi. Bölgede bir etkinliği takip etmek için giden 6 gazeteci, silahlı militanlar...

GÜNDEM 07.09.2019, 14:48
DHA DIŞ- Afganistan’da 6 gazeteci silahlı militanlarca kaçırıldı
Afganistan’da Paktiye vilayetinde 6 gazeteci, bir grup silahlı militan tarafından kaçırıldı.

Olay, Paktiye vilayetinde Zurmat semt pazarı çevresinde meydana geldi. Bölgede bir etkinliği takip etmek için giden 6 gazeteci, silahlı militanlar tarafından kaçırıldı.

Gazetecilerin, radyo programcısı olduğu ve bölgede haber için bulundukları bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir grup olayı üstlenmezken, yerel kaynaklar sorumlunun Taliban olabileceğini yazdı.

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