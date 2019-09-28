DHA DIŞ - Afganistan halkı cumhurbaşkanını seçiyor

Afganistan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. 34 ilde 9.6 milyon kişi oy kullanıyor.Afganistan’da cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor. Yerel saat ile 07.00’da başlayan oy verme işlemi, alınan geniş önlemler altında 34 ilde devam ediyor. Afganistan İçişleri Bakanlığı, alınan önlemler kapsamında 72 bin güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini duyururken; Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu oy verme işleminin 15.00’da son bulacağını açıklayarak, 9.6 milyon kişinin oy kullanacağını belirtti.

15 cumhurbaşkanı adayı arasında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami lideri ve eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar da bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Oy kullanma işleminden görüntü

-Oy kullanmak için sıra bekleyen insanlar

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