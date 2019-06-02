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DHA DIŞ - Afganistan'da 3 patlama:  1 ölü, 17 yaralı

Afganistan () – Afganistan’ın başkenti Kabil’de 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Afganistan’ın başkenti Kabil’de 3 patlama meydana geldi. Afganistan haber kanalı TOLO News’in haberine...

DHA DIŞ - Afganistan'da 3 patlama:  1 ölü, 17 yaralı

Afganistan () – Afganistan’ın başkenti Kabil’de 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de 3 patlama meydana geldi. Afganistan haber kanalı TOLO News’in haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi patlamada 1 esnafın hayatını kaybettiğini ve 17 kişinin de yaralandığını belirtti. İlk patlama yerel saat ile 07:50’de Silo yolunda meydana geldi ve öğrenci taşıyan bir otobüs hedef alındı. Diğer iki patlama da aynı bölgede meydana gelirken; patlamalarda el yapımı manyetik patlayıcıların kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca, Jawed Kargar isimli Afgan bir gazetecinin ve 5 polisin de yaralılar arasında olduğu açıklandı.

Şu ana kadar patlamaları üstlenen olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Patlamada hedef alınan otobüsün patlama sonrası görüntüsü

-Otobüsten yaralıların çıkartılması

-Yaralıların ambulansa taşınması

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