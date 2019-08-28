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DHA DIŞ - Afganistan: 37 Taliban militanı etkisiz hale getirildi
Afganistan İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen bir operasyonda polis ile çatışmaya giren 37 Taliban militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, çatışmanın Afganistan’ın Paktiye vilayetinde bulunan Paktika otoyolunda...
GÜNDEM 28.08.2019, 07:49
Afganistan İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen bir operasyonda polis ile çatışmaya giren 37 Taliban militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık, çatışmanın Afganistan’ın Paktiye vilayetinde bulunan Paktika otoyolunda bir mevkide gerçekleştiğini; Afgan Ulusal Polisi ile çatışmaya giren 37 Taliban militanının öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, örgütün üst düzel bir yöneticisin de ölenler arasında bulunduğu; bir militanını da sağ ele geçirildiği vurgulandı.
Bakanlık operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu.
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