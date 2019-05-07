Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor

DHA DIŞ - Aceleci davrandı, üzerine gelen aracı fark etmedi

Çin () – Çin'de gideceği yere geç kalan bir adam, bindiği otobüsten aceyle inerek yolun karşısına geçmek için dikkatsizce hareket edince, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çin’de meydana gelen olayın güvenlik ve görgü...

DHA DIŞ - Aceleci davrandı, üzerine gelen aracı fark etmedi

Çin () – Çin'de gideceği yere geç kalan bir adam, bindiği otobüsten aceyle inerek yolun karşısına geçmek için dikkatsizce hareket edince, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çin’de meydana gelen olayın güvenlik ve görgü tanıklarınca kayda alınan görüntülerinde, seyir halindeki otobüste bulunan bir adamın, inmek için ayağa kalktığı görülüyor. Otobüs durunca, kapıların açılmasıyla birlikte aceleyle otobüsten inen adam, hemen yolun karşı şeridine geçmek için koşuyor. Aceleyle koşan adam, bu sırada trafikte hızla ilerlemekte olan aracı fark etmiyor ve aracın kendisine çarpması sonucu birkaç metre savruluyor.

Daha sonraki görüntülerde yerde yaralı olarak yattığı görülen adamın, olay yerine ambulans çağrılmasıyla birlikte hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Görüntü Dökümü
---------------
­-Otobüsten inen adamın, koşarak karşı şeride geçmeye çalışması
-Trafikte hızla ilerlemekte olan aracın adama çarpması ve adamın savrulması
-Adamın otobüs içinden görüntüleri
-Olay sonrası adamın yerde yaralı olarak yatması

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328