Son Dakika
Çavuşoğlu: Terör örgütünü destekleyen ülkelerin amacı, Suriye'yi bölmek, orada terör devleti oluşturmaktı (1)
DHA DIŞ- ABD’yi kasırga vurdu
ABD’nin Teksas eyaletinde dün gece etkili olan kasırga, hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, ölü ya da yaralı olmadığını ancak çok sayıda binanın hasar gördüğünü bildirdi. Kasırga, Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde etkili oldu....
GÜNDEM 21.10.2019, 10:26
ABD’nin Teksas eyaletinde dün gece etkili olan kasırga, hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, ölü ya da yaralı olmadığını ancak çok sayıda binanın hasar gördüğünü bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kasırga, Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan kasırga, yoğun yağışın da etkisiyle şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Yerel medya, çok sayıda binanın çatılarının uçtuğunu ve bir kilisenin çöktüğünü duyurdu. 7 kişinin enkazdan çıkarıldığını belirten arama kurtarma ekipleri, çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Birçok okulun zarar gördüğü kentte, okullar 1 gün tatil edildi. Şehirde 103 binden fazla insanın elektriksiz kaldığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
-Kasırganın değişik açılardan görüntüleri
-Hasar gören binalar
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2