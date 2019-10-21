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DHA DIŞ- ABD’yi kasırga vurdu

ABD’nin Teksas eyaletinde dün gece etkili olan kasırga, hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, ölü ya da yaralı olmadığını ancak çok sayıda binanın hasar gördüğünü bildirdi. Kasırga, Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde etkili oldu....

GÜNDEM 21.10.2019, 10:26
DHA DIŞ- ABD’yi kasırga vurdu
ABD’nin Teksas eyaletinde dün gece etkili olan kasırga, hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, ölü ya da yaralı olmadığını ancak çok sayıda binanın hasar gördüğünü bildirdi.

Kasırga, Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan kasırga, yoğun yağışın da etkisiyle şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Yerel medya, çok sayıda binanın çatılarının uçtuğunu ve bir kilisenin çöktüğünü duyurdu. 7 kişinin enkazdan çıkarıldığını belirten arama kurtarma ekipleri, çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Birçok okulun zarar gördüğü kentte, okullar 1 gün tatil edildi. Şehirde 103 binden fazla insanın elektriksiz kaldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kasırganın değişik açılardan görüntüleri
-Hasar gören binalar
 

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