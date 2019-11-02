DHA DIŞ - Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor
Irak, () - Irak'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamasından sonra da protestolar devam ediyor. Hükümet karşıtı gösterilerin büyüyerek devam ettiği Irak'ta,...
Irak, () - Irak'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamasından sonra da protestolar devam ediyor.
Hükümet karşıtı gösterilerin büyüyerek devam ettiği Irak'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamış ve yeni seçim yasasının kabul edilmesi durumunda erken seçime onay vereceğini belirtmişti.
Ancak, göstericiler söz konusu açıklamaya rağmen bugün de sokaklara çıktı. Sosyal medyada protestolara dair paylaşılan görüntülerde, göstericilerin Cumhuriyet Köprüsü'nde ve Tahrir Meydanı'nda sokaklarda olduğu görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Tahrir Meydanı'nda sokağa çıkan halk
-Cumhuriyet Köprüsü'nden görüntüler
-Protestocuların görüntüsü
-Kurulan barikatın görüntüsü
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