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DHA DIŞ- ABD’nin skandal kararlarına Türkiye’den sert tepki

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Türkiye’ye bazı yaptırımları getirilmesini öngören yasa tasarısı ve 1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi....

GÜNDEM 30.10.2019, 11:05
DHA DIŞ- ABD’nin skandal kararlarına Türkiye’den sert tepki
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Türkiye’ye bazı yaptırımları getirilmesini öngören yasa tasarısı ve 1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Suriye Anayasa Komisyonu çalışmaları için Cenevre’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir!" dedi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, “Temsilciler Meclisi'nin hissiyatını yansıtan H.Res.296 sayılı kararı reddediyoruz. İç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır” denildi.

“Ermeni soykırımını anmanın ABD politikası olduğu, soykırımı inkâr çabalarının reddedildiği ve bu konuda eğitimin desteklendiği” ifade edilen tavsiye niteliğindeki karar tasarısını 405 ‘evet’e karşı 11 ‘hayır’ oyu ile kabul edildi. Türkiye’ye yaptırım öngören yasa tasarısı ise 400 ‘evet’e karşı 16 ‘hayır’ oyu ile kabul edildi.

Tasarı sonraki aşamada Senato’da görüşülecek. Senato’nun kabul etmesi halinde son onay için ABD Başkanı Donald Trump’ın önüne gidecek. Trump’ın veto yetkisi bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-ABD Temsilciler Meclisi oylaması
-ABD Temsilciler Meclisi üyesi Sherman Heralds’ın konuşması

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