DHA DIŞ - ABD’li senatörden Google ve Apple’a 'Suudi Arabistan’ çağrısı

Gonca YAĞCI, () - ABD’de Ron Wyden, Google ve Apple’a çağrıda bulunarak Suudi Arabistan’da erkeklerin kadınların yaşamlarını kontrol etmelerine izin veren telefon uygulamasını durdurmalarını istedi.

Demokrat Parti Oregon Senatörü Wyden, Google CEO’su Sundar Pichai ve Apple CEO’su Tim Cook’a gönderdiği mektupta, uygulamanın telefonlardan indirilmesini önlemelerini talep etti.

Google Play ve Apple Store’dan indirilerek kullanılabilen ‘Absher’ adındaki uygulama, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı genel servisleri ve e- devlet sitesindekine benzer hizmetleri kapsıyor.

Suudi Arabistan vatandaşları bu portal aracılığıyla pasaport başvurusu, doğum sertifikası ve araç kaydı yaptırabiliyor. Ancak insan hakları savunucularına göre bu uygulama, Suudi Arabistan’daki kadınların erkeklerin izninde ve kontrolünde seyahat etmelerine de olanak sağlıyor.

Cbs.com haber sitesinin aktardığına göre, ‘Absher’ uygulaması aracılığıyla erkekler, kadın akrabalarına ülkeden ayrılma veya ayrılmama konusunda sınırlama getirebiliyor. Ayrıca erkekler, kadınların seyahat tarihlerini ve yerlerini sınırlayabiliyor.

Diğer yandan geçtiğimiz ay 18 yaşındaki Suudi genç kız Rahaf Mohammed al-Qanun, ailesinden kaçtıktan sonra ülkesine geri dönmesi halinde hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle Kanada’dan sığınma talep etmişti.