DHA DIŞ - ABD’de yolcu uçağı pistten çıkıp, nehre sürüklendi

ABD () –Küba’dan Florida’ya sefer yapan Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada pistten çıkarak nehre sürüklendi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının, Küba’nın Guantanamo Körfezi’nden ABD’nin Florida eyaletine yaptığı seferde Jacksonville’deki bir havalimanına iniş yaptığı ancak daha sonra pistten çıkarak St.Johns Nehri’ne sürüklendiği belirtildi.

Yetkililerin olay sonrası yaptığı açıklamaya göre, olayda can kaybı yaşanmadı ve 136 yolcu taşıyan uçağın neden pistten çıkarak nehre sürüklendiği henüz bilinmiyor.