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DHA DIŞ- ABD’de yolcu gemisinde yangın: 34 ölü
ABD’de Santa Cruz Adası açıklarında yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangında 34 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Cruz Adası açıklarında seyreden, 23 metre uzunluğundaki bir yolcu gemisinde...
GÜNDEM 02.09.2019, 14:05
ABD’de Santa Cruz Adası açıklarında yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangında 34 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Cruz Adası açıklarında seyreden, 23 metre uzunluğundaki bir yolcu gemisinde yangın çıktı. Yetkililer, 5 mürettebatın kurtulduğunu; 34 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Cruz Adası açıklarında seyreden, 23 metre uzunluğundaki bir yolcu gemisinde yangın çıktı. Yetkililer, 5 mürettebatın kurtulduğunu; 34 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gemide kaç yolcunun bulunduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmazken; arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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