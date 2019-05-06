DHA DIŞ - ABD’de uyuşturucu yetiştirildiğinden şüphelenilen evde patlama: 3 yaralı

ABD () – ABD’de bir evde meydana gelen patlamada 3 genç yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin, evde marihuana yetiştirildiğinden şüphelendiği belirtildi.

Patlama, Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego şehrinin Mira Mesa bölgesindeki 2 katlı bir evin garajında yerel saat ile 18:15 civarı meydana geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken San Diego İtfaiye Birimi yaptığı açıklamada, patlama sırasında evde bulunan 20’li yaşlardaki 3 gencin patlama sonrası meydana gelen yangında yaralandığı belirtildi. Yaralı gençler hemen hastaneye sevk edilirken, gençlerin vücutlarında 3. derece yanıkların oluştuğu ve bir kişinin vücudunun yüzde 95’inin yanması sonucu durumunun ağır olduğuna değinildi.

Ayrıca, yangına müdahale eden itfaiye ekibinin, evin bir marihuana yetiştirme yeri olmasından şüphelenmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis, evde marihuana yetiştirilmesinden şüphelenildiğini; patlamanın da yetiştirme alanındaki bir çalışma sırasında meydana gelmiş olduğunun düşünüldüğünü duyurdu.

Görüntü Dökümü

------------

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Yangından görüntüler

-Yükselen dumanlar