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DHA DIŞ – ABD’de sinagog yakınlarında bıçaklı saldırı: 5 yaralı
ABD’de Musevilerin, Hanuka kutlamaları sırasında, sinagog yakınlarında bulunan bir hahamın evine kimliği açıklanmayan bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi. 2’si ağır, 5 kişi yaralandı. ABD’nin New York kentinde dün gece bir hamamın...
GÜNDEM 29.12.2019, 09:38
ABD’de Musevilerin, Hanuka kutlamaları sırasında, sinagog yakınlarında bulunan bir hahamın evine kimliği açıklanmayan bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi. 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.
ABD’nin New York kentinde dün gece bir hamamın evinde Hanuka kutlamaları sırasında bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, saldırganın eve gelip bıçağını çektiğini ve o sırada hamamın Hanuka kutlamaları kapsamında mumları yaktığını, evde ise yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu belirtti.
Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.
New York Valiliği ise nefret suçuna tolerans gösterilmeyeceğini açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sağlık görevlilerin yaralıları taşıması
-Olay yerindeki polis araçları
ABD’nin New York kentinde dün gece bir hamamın evinde Hanuka kutlamaları sırasında bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, saldırganın eve gelip bıçağını çektiğini ve o sırada hamamın Hanuka kutlamaları kapsamında mumları yaktığını, evde ise yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu belirtti.
Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.
New York Valiliği ise nefret suçuna tolerans gösterilmeyeceğini açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
-Sağlık görevlilerin yaralıları taşıması
-Olay yerindeki polis araçları
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