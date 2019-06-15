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DHA DIŞ - ABD’de otobüs şoförü ile kadın yolcu yumruk yumruğa kavga etti

ABD () – ABD’de bir otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kendisine arkadan yumruk atan kadını darp eden sürücü, açığa alındı. Olay, ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Shaker Heights...

DHA DIŞ - ABD’de otobüs şoförü ile kadın yolcu yumruk yumruğa kavga etti

ABD () – ABD’de bir otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kendisine arkadan yumruk atan kadını darp eden sürücü, açığa alındı.

Olay, ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Shaker Heights şehrinde bir otobüste meydana geldi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, öfkeli bir kadın yolcunun, öfkeli bir şekilde şoföre doğru yürüdüğü ve şoförle tartışmaya başladığı görülüyor. Şoför, kendisine bağıran kadını cama doğru itiyor ve kendisine vurmasını engellemek için ellerini tutuyor. Bir süre sonra kadının ellerini bırakan şoför arkasını dönüyor ve koltuğuna doğru gidiyor kadınsa bu sırada şoföre arkadan saldırıyor. Neye uğradığına şaşıran şoför arkasına dönüyor ve kadının üzerine yürüdüğü sırada kadın bir boksör gibi gardını alıyor. Şoför ise kadını arkaya doğru sürüklüyor ve bir koltuğa iterek onu darp ediyor. Bu ana kadar süreci sadece izlemekle yetinen yolculardan birinin araya girmesi ile taraflar ayrılıyor.

Konunu polise intikali ardından polisin soruşturma başlattığı; otobüs işletmesinin ise şoförü açığa aldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Öfkeli kadın yolcunun şoförün yanına gelerek bağırması

-Şoförün kadının kollarını tutarak, kadınla tartışması

-Kadının şoföre arkadan saldırması

-Kendini savunmaya çalışan kadının bulunduğu durumdan kurtulması ve bir süre daha şoföre bağırması

-Şoförün kadını defalarca yumruklaması

-Diğer yolcuların müdahale etmeden olan biteni izlemesi

-Olayın farklı açıdan kayda alınmış görüntüsü

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