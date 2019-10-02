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DHA DIŞ- ABD’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma uçak düştü: 8 yaralı
ABD’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü. Uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford...
GÜNDEM 02.10.2019, 19:08
ABD’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü. Uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı’na düştü. Uçağın bir etkinlik kapsamında havalimanına getirildiği ve orduya ait olmadığı açıklandı. Uçağın düşüş nedeninin ise motorlardan birinde çıkan arıza olduğu; kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
Görüntü Dökümü
B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı’na düştü. Uçağın bir etkinlik kapsamında havalimanına getirildiği ve orduya ait olmadığı açıklandı. Uçağın düşüş nedeninin ise motorlardan birinde çıkan arıza olduğu; kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
Görüntü Dökümü
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-Havalimanından yükselen dumanlar
-Detaylar
23°
açık
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