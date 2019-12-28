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DHA DIŞ - ABD’de havacılık tesisinde patlama: En az 15 yaralı
ABD’de özel ve ticari uçak serisi Cessna’nın üretildiği tesiste patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama, Kansas eyaletindeki Wichita kentinde bulunan Textron havacılık tesisinde meydana geldi....
GÜNDEM 28.12.2019, 10:22
ABD’de özel ve ticari uçak serisi Cessna’nın üretildiği tesiste patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
Patlama, Kansas eyaletindeki Wichita kentinde bulunan Textron havacılık tesisinde meydana geldi. Özel ve ticari uçak serisi Cessna’nın üretildiği tesiste meydana gelen patlamada en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, patlamanın sıvı azot hattının zarar görmesiyle meydana geldiği de belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Patlama anı
-Patlama sonrası yükselen dumanlar
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
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