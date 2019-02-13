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DHA DIŞ - ABD’de evlilik yaşı yükseliyor, evlenme oranı düşüyor

Gonca YAĞCI, () - ABD’de evlilik yaşının yükseldiği; gençlerin, ekonomik nedenlerden dolayı aile kurmak yerine birlikte yaşamayı tercih ettiği belirtildi. ABD’deki St Paul Merkez Bankası’nın verilerine göre, evliliğin en çok gerçekleştiği...

DHA DIŞ - ABD’de evlilik yaşı yükseliyor, evlenme oranı düşüyor

Gonca YAĞCI, () - ABD’de evlilik yaşının yükseldiği; gençlerin, ekonomik nedenlerden dolayı aile kurmak yerine birlikte yaşamayı tercih ettiği belirtildi.

ABD’deki St Paul Merkez Bankası’nın verilerine göre, evliliğin en çok gerçekleştiği 25-34 yaş aralığındaki evlilik oranı düşerken; gençler evlenmek yerine birlikte yaşamayı tercih ediyor.

Araştırmaya göre, genç yetişkinlerin birçoğu büyük borç yüküyle karşılaştığından ekonomik olarak daha zor durumda.

ABD’de 1960’lardan bu yana ortalama evlilik yaşı hem erkekler hem de kadınlar için sürekli olarak yükseliyor. Son 30 yılda da genç yetişkinler için bir değişim olmadı.

1989 yılında ilk evlilik yaşı kadınlarda ortalama 23.8 iken, 2016 yılında bu 27.4’e yükseldi. Erkeklerde ise ortalama evlenme yaşı 26.2 iken 2016’da 29.5 yaşa çıktı.

Araştırmaya göre evlilik oranları düşmeyi sürdürürken; daha fazla sayıda genç yetişkin evlenmek yerine birlikte yaşamayı tercih ediyor.

1989 yılında evli çiftten oluşan hane sayısı yüzde 57 iken, bu oran 2016’da yüzde 37’ye düştü. Diğer taraftan birlikte yaşayan çiftlerin oranı yüzde 7 artarak yüzde 21’e çıktı.

Merkez Bankası’nın araştırmasına göre evli olmayan çiftlerin sayısının artması genç yetişkinlerin borçlanmaları ile de doğru orantılı. Bankanın aktardığı son araştırmalara göre, ABD’de giderek artan öğrenci borçları evliliklerin ertelenmesine ya da hiç gerçekleşmemesine neden oluyor. Araştırmaya göre gençler, ekonomik durumlarını bir aile kurmaya engel olarak görüyor.

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