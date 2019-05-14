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DHA DIŞ - ABD’de Diyanet Cami'ndeki yangın ‘kundaklama’ çıktı

ABD () – ABD’nin New Haven şehrinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait camideki yangının ‘kundaklama’ olduğu tespit edildi. ABD’nin Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde Middleton yolu üzerinde yer alan Diyanet İşleri...

DHA DIŞ - ABD’de Diyanet Cami'ndeki yangın ‘kundaklama’ çıktı

ABD () – ABD’nin New Haven şehrinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait camideki yangının ‘kundaklama’ olduğu tespit edildi.

ABD’nin Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde Middleton yolu üzerinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan camide dün çıkan yangının, ‘kundaklama’ olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan itfaiye yetkilileri, yangının kasten çıkarıldığını ve olayın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI),  Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve yerel yetkililer tarafından araştırıldığını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU: İSLAM DÜŞMANLIĞININ YENİ ÖRNEĞİ

Öte yandan caminin kundaklanması olayıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin New Haven şehrinde Diyanet Camiinin Ramazan ayında kundaklanması dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar biran önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekûn mücadele etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Dün yerel saat ile 16:00 civarı Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan camide çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye sevk edilmesi sonucu kısa sürede söndürülmüş, cemaat tarafından toplanan yardımla inşa edilen ve inşaatı devam eden camide meydana gelen yangının giriş katından başlayarak ikinci kata yayıldığı ve yangında can kaybı olmadığı belirtilmişti.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme halen sürüyor.

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