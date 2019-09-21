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DHA DIŞ – ABD’de Çinli turistleri taşıyan otobüs takla attı: 4 ölü
ABD’nin Utah eyaletinde, Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü takla attı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Kaza, ABD'nin Utah eyaletindeki Bryce Kanyonu Ulusal Parkı yakınındaki karayolunda meydana geldi. 31 kişinin...
GÜNDEM 21.09.2019, 10:34
ABD’nin Utah eyaletinde, Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü takla attı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
Kaza, ABD'nin Utah eyaletindeki Bryce Kanyonu Ulusal Parkı yakınındaki karayolunda meydana geldi. 31 kişinin içinde bulunduğu tur otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otobüs takla attıktan sonra durdu. ABD medyası 30 Çinli turistin bulunduğu araçta 4 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında otobüsün sürücüsünün de bulunduğu 12’si ağır, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kaza, ABD'nin Utah eyaletindeki Bryce Kanyonu Ulusal Parkı yakınındaki karayolunda meydana geldi. 31 kişinin içinde bulunduğu tur otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otobüs takla attıktan sonra durdu. ABD medyası 30 Çinli turistin bulunduğu araçta 4 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında otobüsün sürücüsünün de bulunduğu 12’si ağır, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.
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