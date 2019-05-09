DHA DIŞ – ABD’de bovling pistindeki yangında korku dolu anlar

ABD () – ABD’de New York eyaletinde bulunan 82 yıllık Alpha Lanes bovling pisti yandı. Yanan pistten çıkan yoğun duman ve ardından aniden yükselen alevler, itfaiye erlerini ve vatandaşları korkuttu.

Yangın, ABD’nin New York eyaletinin Troy şehrinde yer alan Lansinburgh semtinde yerel saatle 09:30 civarı çıktı. Alpha Lanes isimli bovling pistinde çıkan yangına yoldan geçen birinin alevleri fark etmesi ve itfaiye ekiplerine bildirmesi sonrası müdahale edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine gitmesiyle yangının, civardaki dükkân ve evlere sıçramasının önüne geçildi ve yangın kontrol altına alınabildi.

Önlem olarak yakındaki evlerin tahliye edildiği yangınla ilgili açıklama yapan itfaiye yetkilileri, olayda kimsenin yara almadığını belirtti. Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, bölgedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin erken eve gönderildiği belirtilirken; polisin de elektrik direklerinin düşme ihtimaline karşı vatandaşları uyardığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan bovling pisti

-Yükselen dumanlar

-Söndürme çalışmaları