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DHA DIŞ - ABD’de bir evden, kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve 245 hayvan çıktı
ABD’de ihbar üzerine bir adrese giden polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda evde düzgün bakılmayan ve kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve farklı türde 245 hayvan buldu. Olayla ilgili 3 kişi ‘çocuk istismarı’ ve ‘hayvana kötü...
GÜNDEM 23.10.2019, 11:51
ABD’de ihbar üzerine bir adrese giden polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda evde düzgün bakılmayan ve kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve farklı türde 245 hayvan buldu. Olayla ilgili 3 kişi ‘çocuk istismarı’ ve ‘hayvana kötü muamele’ suçlarıyla karşı karşıya.
Olay, Florida eyaletinde yer alan Edgewater şehrinde meydana geldi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, polis ekipleri gelen bir ihbar üzerine bir adrese kontrole gitti ve adreste inceleme yaptı. Adreste yapılan incelemede düzgün bakılmayan ve kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve farklı türlerde 245 hayvan bulundu. Ayrıca, evde, kafeste ölmüş bir ginepig, çürümüş gıdalar, hayvan dışkıları ve idrar bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, 8,9 ve 10 yaşındaki 3 çocuğun Florida Çocuk ve Aile Birimi tarafından söz konusu evden alınıp, sorumlu bir aile bireyine verildiği ve evdeki hayvanların da hayvan koruma merkezi tarafından barınağa gönderildiği açıklandı.
Açıklamaya göre, Melissa Hamilton, Greg Nelson ve Susan Nelson ismindeki 3 kişi ise 3 ‘çocuk istismarı’ suçu ve 66 ‘hayvana kötü muamele’ suçuyla karşı karşıya.
Ayrıca polis, Greg Nelson’ın gözaltında olduğunu, Melissa Hamilton’ın ise yerinin bilindiğini ancak gözaltında olmadığını bildirdi.
İnceleme sırasında evde bulunan hayvanlar sırasıyla şu şekilde:
Köpek: 4
Görüntü Dökümü
Olay, Florida eyaletinde yer alan Edgewater şehrinde meydana geldi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, polis ekipleri gelen bir ihbar üzerine bir adrese kontrole gitti ve adreste inceleme yaptı. Adreste yapılan incelemede düzgün bakılmayan ve kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve farklı türlerde 245 hayvan bulundu. Ayrıca, evde, kafeste ölmüş bir ginepig, çürümüş gıdalar, hayvan dışkıları ve idrar bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, 8,9 ve 10 yaşındaki 3 çocuğun Florida Çocuk ve Aile Birimi tarafından söz konusu evden alınıp, sorumlu bir aile bireyine verildiği ve evdeki hayvanların da hayvan koruma merkezi tarafından barınağa gönderildiği açıklandı.
Açıklamaya göre, Melissa Hamilton, Greg Nelson ve Susan Nelson ismindeki 3 kişi ise 3 ‘çocuk istismarı’ suçu ve 66 ‘hayvana kötü muamele’ suçuyla karşı karşıya.
Ayrıca polis, Greg Nelson’ın gözaltında olduğunu, Melissa Hamilton’ın ise yerinin bilindiğini ancak gözaltında olmadığını bildirdi.
İnceleme sırasında evde bulunan hayvanlar sırasıyla şu şekilde:
Köpek: 4
Kedi: 2
Ginepig: 9 canlı 1 ölü
Tavşan: 12
Hamster: 4
Şeker planör (uçan kuskus): 10
Kuş: 14
Geko: 1
Kara kaplumbağası: 1
Kirpi: 1
Sakallı Ejder: 7
Leopar Geko: 1
Fare: 178
Görüntü Dökümü
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-Kötü haldeki evden görüntü
-Evin fotoğrafları
-Düzgün bakılmayan bir köpeğin fotoğrafı
-Susan Nelson’ın fotoğrafı
-Melissa Hamilton’ın fotoğrafı
20°
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