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DHA DIŞ - ABD’de 3 katlı evde çıkan yangın güçlükle söndürülebildi

ABD () – ABD’de inşaat halindeki 3 katlı bir evde yangın çıktı. 4 eve daha sıçrayan yangın güçlükle söndürülürken; polis, bir kişiyi ‘kundaklama’ şüphesiyle gözaltına aldı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Hermosa Beach şehrinde...

DHA DIŞ - ABD’de 3 katlı evde çıkan yangın güçlükle söndürülebildi

ABD () – ABD’de inşaat halindeki 3 katlı bir evde yangın çıktı. 4 eve daha sıçrayan yangın güçlükle söndürülürken; polis, bir kişiyi ‘kundaklama’ şüphesiyle gözaltına aldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Hermosa Beach şehrinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı bir evde yangın çıktı. Yerel saat ile yaklaşık 02:00 civarı çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ederken, sahil kıyısındaki evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle yangın, 4 eve daha sıçradı. Yangın, 75 itfaiye görevlisinin saatler süren çalışması sonrası söndürülürken, olayda bir itfaiye görevlisinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada olay nedeniyle soruşturma başlatıldığı; ‘kundaklama’ şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan evin görüntüsü

-Yükselen dumanlar

-Yangının farklı açıdan görüntüleri

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangın sonrası görüntüler

-Yangın söndürüldükten sonra itfaiyenin önlem amaçlı müdahalesi

 

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