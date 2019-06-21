Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

DHA DIŞ - ABD’de 150 yıllık rafineride yangın

ABD () – ABD’de Pensilvanya eyaletindeki bir rafineride yangın çıktı. Rafineride art arda patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi. Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde ‘Energy...

DHA DIŞ - ABD’de 150 yıllık rafineride yangın

ABD () – ABD’de Pensilvanya eyaletindeki bir rafineride yangın çıktı. Rafineride art arda patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde ‘Energy Solutions’ rafinerisinde yangın çıktı. Yangınla birlikte rafineride art arda patlamalar meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, yerel saatle 04.00 sıralarında çıktığı tahmin edilen yangın sırasında yaşanan patlamaların yakındaki bölgelerden de duyulduğu belirtildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşımını kolaylaştırmak için rafineri çevresindeki yolların ulaşıma kapatıldığına yer verildi. Halen söndürülmeye çalışılan yangının çıkış nedeni ve ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı. 
‘Energy Solutions’a ait rafinerinin 150 yıldan fazla süredir de faaliyette olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Patlama anı

-Yükselen alevlerin görüntüsü

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328