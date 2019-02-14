DHA DIŞ - ABD Temsilciler Meclisi'nden 'Suudi Arabistan' kararı

ABD () – Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde, ABD’nin, Yemen savaşında, Suudi Arabistan’a verdiği askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısı, 177 hayır oyuna karşılık 248 evet oyu ile kabul edildi.

Temsilciler Meclisine Ro Khanna, Mark Pocan ve Pramila Jalyapal tarafından gönderilen ABD’nin devam eden Yemen savaşındaki, Suudi Arabistan’a verdiği askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada 177 hayır oyuna karşılık 248 evet oyu ile kabul edildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Senatoda da oylamaya sunulacak olan yasa tasarısının, Senatoda da yeterli oyu alarak kabul edileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, görevi boyunca hiç veto hakkını kullanmayan ABD Başkanı Donald Trump’ın bu tasarıyı reddetmek için veto hakkını kullanabileceği de tahminler arasında.

Tasarıda, El Kaide ile savaşılmadığı sürece, Suudi Arabistan’a verilen desteğin 30 gün içinde son bulması öngörülüyor.