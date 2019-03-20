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DHA DIŞ - ABD, teknoloji devlerine Christchurch saldırısı videosunun nasıl yayıldığını soracak

ABD () - ABD Kongre’sinin bir panelinde, bazı teknoloji devlerinden, Christchurch saldırganının canlı yayınladığı katliam görüntülerinin, şiddet içeren paylaşımları filtreleme taahhütlerine rağmen sosyal platformlarda nasıl paylaşabildiğini...

DHA DIŞ - ABD, teknoloji devlerine Christchurch saldırısı videosunun nasıl yayıldığını soracak

ABD () - ABD Kongre’sinin bir panelinde, bazı teknoloji devlerinden, Christchurch saldırganının canlı yayınladığı katliam görüntülerinin, şiddet içeren paylaşımları filtreleme taahhütlerine rağmen sosyal platformlarda nasıl paylaşabildiğini açıklamaları isteneceği basına yansıdı.

Ulusal Güvenlik Meclisi, 27 Mart'ta Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, YouTube CEO'su Susan Wojcicki, Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Microsoft CEO'su Satya Nadella ile bir araya gelerek, şiddet içerikli görüntülerin sosyal paylaşım platformlarından kaldırılmasının “kritik önemde” olduğunu belirtecek ve yapılan canlı yayın ve sonrasındaki paylaşımların nasıl yapılabildiği konusunda bilgi isteyecek.

Komite başkanı Bennie Thompson, videonun Küresel İnternet Forumu'ndaki şirketlerin terörle mücadele konusundaki taahhütlerine rağmen yayılmayı başardığını belirtti.

Çekim, saldırgan tarafından Facebook Live platformu üzerinden canlı yayınlandıktan sonra diğer kullanıcılar tarafından kopyalanarak, tekrar yayınlandı. Canlı yayın 200'den az kişi tarafından görüntülenmiş; ancak Facebook kullanıcılar tarafından olaya dair yayınlanan 1.5 milyon videoyu kaldırdığını açıklamıştı.

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