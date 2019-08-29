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DHA DIŞ - ABD, suçsuz yere 35 yıl hapis yatan kadına 3 milyon dolar ödeyecek

ABD’de mahkeme, suçsuz yere 35 yıl hapis yatan kadına devletin 3 milyon dolar ödemesini kararlaştırdı. Cathy Woods isimli kadın, cinayet suçlaması ile gözaltına alınmış ve mahkeme hapse mahkum etmişti. Kadın, delillerin yeniden incelenmesi...

GÜNDEM 29.08.2019, 08:50
DHA DIŞ - ABD, suçsuz yere 35 yıl hapis yatan kadına 3 milyon dolar ödeyecek
ABD’de mahkeme, suçsuz yere 35 yıl hapis yatan kadına devletin 3 milyon dolar ödemesini kararlaştırdı.

Cathy Woods isimli kadın, cinayet suçlaması ile gözaltına alınmış ve mahkeme hapse mahkum etmişti. Kadın, delillerin yeniden incelenmesi sonrası 35 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşılınca 2015 yılında serbest bırakılmıştı.

Woods’un avukatı ‘insan hakları ihlali’ suçlaması ile devlet aleyhine dava açmıştı. Dava sonuçlandı. Mahkeme, bugün 68 yaşında olan kadına, devletin 3 milyon dolar ödemesine hükmetti.

35 yılını kaybeden Woods ise hapisten çıktıktan sonra hayata uyum sağlamakta zorlandığını, akıllı cep telefonları gibi teknolojik aletleri tanımadığını söyledi.

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