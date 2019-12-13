DHA DIŞ- ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı oy birliği ile kabul etti.Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi’nde 11’e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Söz konusu tasarı, bu kez Senato’da kabul edildi.Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor.

Görüntü Dökümü

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-Tasarının senatoda oylanması

-Bob Menendez’in konuşması

-Detaylar