Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...

DHA DIŞ - ABD'li Youtuber'ın "ölüm gibi" dediği gölden ceset çıktı

 Seri katil Rum subayı Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmesinin ardından yapılan çalışmada bavul içinde bir kadın cesedi bulundu. Rum basını, ABD’li...

DHA DIŞ - ABD'li Youtuber'ın "ölüm gibi" dediği gölden ceset çıktı
 Seri katil Rum subayı Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmesinin ardından yapılan çalışmada bavul içinde bir kadın cesedi bulundu.

Rum basını, ABD’li Youtuber Sarah Funk’ın Haziran 2017’de bölgede çektiği ve gölü "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" şeklinde tarif ettiği videoda göl içinde bavula benzer bir cismin olduğunu; o bavulun da cinayetlerle ilgili olabileceğini duyurdu.

Funk, Haziran 2017 yılında geldiği Güney Kıbrıs’ta Mitseros'ta, 'Kıbrıs'ın Gizli Kırmızı Gölünü Keşif' başlıklı bir video çekmiş, ‘korkutucu bir yer diye’ tarif ettiği göl için "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" ifadelerini kullanmıştı.

SERİ KATİL RUM SUBAY İTİRAF ETMİŞTİ

Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) Teğmen rütbesiyle görev yapan 'seri katil' Nikos Metaksas, öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmişti. Yapılan çalışmalarda bir bavul içerisinde kadınlardan birinin cesedi bulunmuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

Seri katilin fotoğrafları (3 tane)
Bölgede polis ekiplerinin çalışmasından görüntüler
Öldürülenlerin fotoğrafları (1dk 13sn’den itibaren)
Polislerin bulduğu, içinde ceset olan bavul  (1dk 47sn’den itibaren, 2 foto)
Kırmızı Gölden Sarah Funk’ın kaydettiği fotoğraflar (2. dk  7sn’den itibaren, 3 foto)
Sarah Funk’ın konuşması (2.dk 30sn’den itibaren)
Sarah Funk’ın "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" sözleri (3.dk’dan itibaren)
Sarah Funk’ın gölün başında, bavula benzeyen bir cisim önündeki görüntüsü ve foto (3dk 44.sn)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328