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DHA DIŞ - ABD konvoyu böyle görüntülendi
Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu daha sonra petrol yatakları için geri döneceklerini açıklamış ve ardından terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde boşaltılan üslere geri dönme çalışmalarına...
GÜNDEM 04.11.2019, 14:54
Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu daha sonra petrol yatakları için geri döneceklerini açıklamış ve ardından terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde boşaltılan üslere geri dönme çalışmalarına başlamıştı. ABD askeri konvoyu Rakka’nın kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı sınırında olan Ayn İsa’da görüntülendi. Dün çekilen görüntülerde ABD konvoyunda TIR’lara yüklenmiş çok sayıda iş makineleri, askeri teçhizat ve askeri araçlar görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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-ABD ordusuna ait askeri araçların oluşturduğu konvoyun görüntüsü
-TIR’larla taşınan askeri teçhizatlar ve iş makineleri
-Detaylar
Görüntü Dökümü
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-ABD ordusuna ait askeri araçların oluşturduğu konvoyun görüntüsü
-TIR’larla taşınan askeri teçhizatlar ve iş makineleri
-Detaylar
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