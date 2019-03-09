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DHA DIŞ –ABD'de yolcu uçağı 'yangın alarmı' sonrası acil iniş yaptı

- Newark Liberty Uluslararası Havaalanı, ‘yangın alarmı’ sonrası acil iniş yapan uçak nedeniyle uçuşlara kapatıldı   ABD () - ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havaalanı, 'yangın alarmı' üzerine...

DHA DIŞ –ABD'de yolcu uçağı 'yangın alarmı' sonrası acil iniş yaptı

- Newark Liberty Uluslararası Havaalanı, ‘yangın alarmı’ sonrası acil iniş yapan uçak nedeniyle uçuşlara kapatıldı
 

ABD () - ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havaalanı, 'yangın alarmı' üzerine acil iniş yapan uçağa müdahale için uçuşlara kapatıldı.

Havalimanın Twitter hesabından da acil bir durum dolayısıyla uçuşların an itibari ile kapatıldığı belirtilerek, bileti olan yolcuların havayolu firmaları ile irtibata geçmesi istendi.

Yerel medya, Montreal'den Fort Lauderdale kentine giden uçağın, yangın alarmı sonrası acil iniş yaptığını, yolcuların tahliyesi sonrası uçağa müdahale edildiğini; uçağın kargo bölümünden dumanlar yükseldiğini duyurdu.

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