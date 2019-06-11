DHA DIŞ - ABD'de tema parkı yakınında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu

ABD () – ABD’de bir tema parkı yakınında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clarita şehrinde bulunan ‘Six Flags' isimli tema parkının yakınındaki bir arazide çıkan ot yangını, tema parkındaki ziyaretçilerin paniğe kapılmasına neden oldu. Tema parkı yetkilileri ziyaretçi ve çalışanların bir an önce tahliye edilmesi için duyuru yaptı ancak bu duyurudan yaklaşık 40 dakika sonra itfaiye ekipleri, ziyaretçilerden tema parkını terk etmemelerini istedi. Yangına müdahale etmeleri için bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin güvenli çalışabilmesi için bazı yolların trafiğe kapatıldığı, bu yüzden ziyaretçilerin tema parkında kalmaları istendiği ve yangının daha sonra itfaiye ekiplerince söndürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, önce tahliye edilecekleri ve sonra da tema parkını terk etmemeleri söylenen ziyaretçilerin panik anları amatör kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın anında lunapark ve çevresini kaplayan dumanlar

-Helikopterlerin yangın bölgesinde uçmaları

-İnsanların tahliye edilişi ve panik anları

-Yangından görüntüler