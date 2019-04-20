DHA DIŞ - ABD'de 14 yaşındaki iki kıza 'seri cinayet planlamaktan' gözaltı

ABD () - ABD'de 14 yaşındaki iki kız öğrenci, 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan dolayı gözaltına alındı. ABD basını, Avon Park Ortaokulu öğrencisi olan 14 yaşındaki kızların planlarını durumdan şüphelenen öğretmenlerin bozduğunu duyurdu.

Öğrencilerin şüpheli hareketlerini takibe alan bir öğretmenin, cinayet planlarının detaylarının yer aldığı bir dosyayı bulmasının ardından durumu Highlands Polis Teşkilatı'na bildirdiği, dedektiflerin Delaney B. ve Solonge G. adlı öğrencileri gözaltına aldığı belirtildi.

Dosyayı bulan öğretmenin, kız çocuklarının panik halinde dosyayı aradıklarını ve birinin diğerine "Eğer beni çağırırlarsa ya da dosyayı bulurlarsa bunun bir şaka olduğunu söyleyeceğim" dediğini iddia ettiği belirtildi.

Sekiz sayfalık notlarda, öğrencilerin, nasıl silah bulacaklarını ve cesetlerden nasıl kurtulacaklarını planladıklarının yer aldığı belirtildi.