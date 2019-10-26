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DHA DIŞ- ABD birlikleri Suriye’nin kuzeyinde görüntülendi

ABD birlikleri, Suriye’den çekilme kararından birkaç gün sonra Suriye’nin kuzeyinde görüntülendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Petrolü emniyet altına aldık. Dolayısıyla petrolün bulunduğu sahada küçük bir ABD askeri gücünü...

GÜNDEM 26.10.2019, 16:50
DHA DIŞ- ABD birlikleri Suriye’nin kuzeyinde görüntülendi
ABD birlikleri, Suriye’den çekilme kararından birkaç gün sonra Suriye’nin kuzeyinde görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Petrolü emniyet altına aldık. Dolayısıyla petrolün bulunduğu sahada küçük bir ABD askeri gücünü tutacağız. Petrolü koruyacağız ve petrol ilgili ne yapacağımıza gelecekte karar vereceğiz” açıklamasından sonra ABD birlikleri tekrardan Suriye’nin kuzeyinde görüntülendi. Görüntülerde ABD bayraklı askeri araçların konvoy halinde Suriye’nin kuzeyine giriş yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-ABD birliklerinin Suriye’nin kuzeyine giriş görüntüleri

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