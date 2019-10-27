DHA DIŞ- ABD basını: DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü

ABD basını, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Suriye’de öldürüldüğünü iddia etti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye saati ile 16.00’da açıklama yapacağını duyurdu.ABD basını, DEAŞ’ın 2014 yılından beri lideri olan Ebu Bekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğünü iddia etti. Saatler öncesinde sosyal medyada paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Çok büyük bir şey oldu!” yazmıştı. ABD medyası ise bu paylaşımın, Bağdadi ile ilgili olabileceğini duyurdu.EL-BAĞDADİ KİMDİR?Ebu Bekir el-Bağdadi, kendini halife ilan eden DEAŞ adlı terör örgütün kurucusu ve lideri olarak biliniyor. Kamera karşısında çok sık görülmeyen DEAŞ lideri, 5 yıl içerisinde ilk kez Nisan ayında, DEAŞ’ın yayınladığı bir görüntüde görülmüştü.

Görüntü Dökümü

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-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yerden görüntü

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