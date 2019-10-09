DHA DIŞ – ABD bandıralı lüks gemide yolcu isyanı
ABD bandıralı lüks yolcu gemisinde yolcular sunulan kötü hizmet ve geminin, vaat edilen güzergâha uymaması nedeniyle gemide protesto düzenlediler. Geziyi düzenleyen turistik firma, 5 bin 300 İngiliz Sterlini karşılığında, yolcularına Norveç’in...
Geziyi düzenleyen turistik firma, 5 bin 300 İngiliz Sterlini karşılığında, yolcularına Norveç’in turistik fiyortlarına, Fransa, Amsterdam ve İzlanda’ya 5 yıldızlı otel kalitesinde yolculuk edeceklerini taahhüt edip, vaat edilen güzergâh ve kaliteyi sağlayamayınca, yolcular geminin salonunda turizm firmasını protesto etti. Neredeyse isyanın eşiğine gelen yolcular, kötü yemek kalitesi, çalışmayan tuvaletler, değişen güzergâh ve gemi mürettebatının yetersiz açıklamalarından şikâyet ettiler.
2 bin kişilik yolcu gemisi, Norveç fiyortlarına sadece uzaktan yaklaşıp kötü hava koşulları nedeniyle, İskoçya’nın Glasgow şehrine döndü. Fakat demir atma izni alamayarak, İrlanda’nın Belfast şehrine gitti. Yüzlerce yolcu, Belfast’a ulaştıklarında geminin salonunda toplanıp protestoya başladılar. İngiliz, Amerikalı ve Çin vatandaşı turistler, kendilerini Londra’ya geri götürmeleri için mürettebat ile tartışarak paralarını geri istedi. Turistik firma ise yolculara, bir sonraki yolculukta kullanılabilecekleri yüzde 25’lik hediye çeki önerdiler.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Geminin görüntüsü
-Yolcuların protesto görüntüleri
-Yolculardan birinin mürettebat ile tartışma anı
-Pankartlarla protesto eden yolcular
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