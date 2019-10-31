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DHA DIŞ- ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi’ye Suriye’de düzenlenen operasyonun görüntü ve fotoğraflarını yayınladı. Operasyona katılan helikopterlerdeki kameralarca kaydedilen görüntülerde, ABD askerlerinin DEAŞ...
GÜNDEM 31.10.2019, 09:31
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi’ye Suriye’de düzenlenen operasyonun görüntü ve fotoğraflarını yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Operasyona katılan helikopterlerdeki kameralarca kaydedilen görüntülerde, ABD askerlerinin DEAŞ liderinin bulunduğu binaya nasıl yaklaştığı görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-ABD’nin Bağdadi’ye düzenlediği operasyonun görüntüleri
-Bağdadi’nin bulunduğu binanın bombalanmasının helikopterden görüntülenmesi
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