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DHA DIŞ- ABD, 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı
ABD Başkmanı Donald Trump, Suriye’de YPG kontrolündeki El-Hol Kampı’nda tutulan 2 İngiliz vatandaşı DEAŞ militanını gözetim altına aldıklarını duyurdu. Trump, olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. ‘Beetles’ lakaplı,...
GÜNDEM 10.10.2019, 09:42
ABD Başkmanı Donald Trump, Suriye’de YPG kontrolündeki El-Hol Kampı’nda tutulan 2 İngiliz vatandaşı DEAŞ militanını gözetim altına aldıklarını duyurdu. Trump, olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
‘Beetles’ lakaplı, El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ’lının, El-Hol Kampı’ndan ülke dışına çıkarıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolü kaybetmesi olasılığına karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar beterin de beteri” ifadelerini kullandı.
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