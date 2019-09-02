DHA DIŞ - AB Rekabet Kurulu Şefi: Google ve Facebook her veriyi topluyor

Avrupa Birliği’nin Rekabetten Sorumlu Şefi Margrethe Vestager, Google ve Facebook gibi platformların kullanıcılardan tahmin edemeyecekleri kadar veri toplayabildiklerini söyledi.

Vestager, Google ve Facebook’un kullanıcıların sadece Facebook’ta bir şey paylaştıklarında veya Google’da arama yaptıklarında değil; beklenmedik bir şekilde daha fazla veri toplayabildiklerini açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun resmi web sitesindeki habere göre, AB Rekabet Kurulu Şefi Vestager, Almanya’nın başkenti Berlin’de Alman Elçiliği’nin düzenlediği İş Forumu’nda bir konuşma yaptı.

Vestager, Google ve Facebook gibi dijital platformların Avrupa’daki yeri ve rekabet kuralları hakkında bilgi verdi.

Rekabet Kurulu Şefi, Google ve Facebook’un kullanıcıların sadece Facebook’ta bir şey paylaştıklarında veya Google’da arama yaptıklarında değil; beklenmedik bir şekilde daha fazla veri toplayabildiklerini söyledi.

Vestager, kullanıcıların VPN gibi uygulamalar yükleyerek tarayıcılarında yaptıkları aramaları gizlemeye çalışsalar da bu durumda bile kullanılan uygulamalar ve ziyaret edilen web siteleri ile ilgili Facebook’a veri gönderildiğini belirtti.

Margrethe Vestager şöyle konuştu: ‘Bu platformlar kullancıların, web sitelerini nasıl kullandıklarını izleyen Google Analytics gibi servisler aracılığıyla firmaların müşterilerinden büyük miktarda veri toplayabiliyor. Aynı zamanda bu veriler Google’a gönderiliyor.

‘Bu şirketler bir ölçüde robot elektrikli gibi süpürge gibi çalışıyor. Dijital dünyanın her bir köşesine girebiliyor ve verileri çekebiliyor. Tabi ki topladıkları veriler işe yaramaz şeyler değil. Bu da şirketlerin rakiplerini geride bırakmak için hayati bir yol olabiliyor.

Bu şirketlerin veri toplama ve kullanma biçiminin rekabete zarar verebileceğinin altını çizen Vestager, böyle bir durumda rekabet kurallarının yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vestager, konuşmasında, Google’ın Avrupa’da ve dünyada en büyük arama motoru olduğunu ve her ülkedeki teknoloji pazarına hükmettiğini söyledi.